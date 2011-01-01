Spari nella notte a Torino, un uomo ferito alle gambe

Un uomo è stato ferito con almeno due colpi di pistola alle gambe nella tarda serata di ieri a Torino. L'aggressione è avvenuta all'angolo tra via Salbertrand e via Crevacuore, nel quartiere Parella. L'aggressore è riuscito a fuggire. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria è avvenuta a pochi passi da un supermercato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Maria Vittoria, le volanti della polizia e la Scientifica. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e il movente dell'agguato. Gli investigatori hanno avviato la ricerca di testimoni e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La vittima è stata sentita dagli agenti nel tentativo di raccogliere elementi utili per identificare l'autore della sparatoria.