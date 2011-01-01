Sisma Venezuela, 41 vigili del fuoco in partenza dall'Italia

Prevista stamattina la partenza di un team di vigili del fuoco formato da 41 unità per il Venezuela colpito dal sisma. Il dispositivo dei vigili del fuoco, organizzato dal Centro operativo nazionale del Viminale, è composta da 25 esperti del Modulo Usar Ita-02 (provenienti da Piemonte, Liguria, Veneto e Lombardia), specializzati nelle complesse operazioni di ricerca e soccorso sotto le macerie. A loro si affiancheranno 2 tecnici per la valutazione dello scenario emergenziale, 12 operatori del modulo Tast (Technical Assistance and Support Team) di Lombardia e Toscana, dedicati al supporto logistico e cartografico della base operativa sul campo, e 2 specialisti Co.Em. (Comunicazione in Emergenza) per il coordinamento del flusso comunicativo. Il decollo, a bordo di un aereo messo a disposizione dall'Aeronautica militare, avverrà dalla base dell'aeroporto militare di Pratica di Mare, all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri.