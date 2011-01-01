Laghi sicuri, sul Maggiore impegnati quattro mezzi navali e 40 militari

Quattro mezzi navali e 40 militari della guardia costiera saranno impegnati quest'estate sul lago Maggiore nell'ambito dell'operazione Mare e Laghi sicuri 2026. La base operativa ha sede a Solcio di Lesa (Novara), sulla sponda piemontese del lago. Per assicurare il pronto intervento in caso di necessità è attiva una sala operativa, inglobata nel reparto operativo laghi della guardia costiera di Milano, attiva 24 ore su 24, che coordinerà tutte le operazioni di soccorso sul bacino del lago Maggiore. L'operazione Mare e Laghi sicuri 2026, dal 16 giugno al 20 settembre, vede complessivamente impegnati, lungo oltre ottomila chilometri di coste e nelle acque dei laghi Garda, Maggiore e Como, oltre tremila donne e uomini della guardia costiera, con circa 450 unità navali e 19 aerei ed elicotteri. Il reparto operativo laghi della guardia costiera è stato istituito nel 2025, ha sede a Milano e dipende dalla direzione marittima di Genova.