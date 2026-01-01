Banca Generali Private, serata per il sociale con Fondazione Aief

Una serata di musica e solidarietà al castello di Lucento di Torino. 'Charity Music Garden 2026', organizzata da Fondazione Aief, con Banca Generali Private come main sponsor, ha riunito ospiti, sostenitori e rappresentanti del territorio torinese per un momento di incontro e condivisione con una realtà che da anni è impegnata nella promozione dei diritti dei bambini, degli adolescenti e dei giovani attraverso iniziative socioeducative e culturali. Alla cena - organizzata dai ragazzi della caffetteria sociale Mangianuvole, realtà che coniuga inclusione, formazione e partecipazione attiva - è seguito uno spettacolo musicale. Nel corso della serata, Fondazione Aief ha inoltre presentato le attività avviate e i risultati raggiunti. "Siamo orgogliosi - ha spiegato Alessandro Mauri, sales manager Nord-ovest di Banca Generali - di aver contribuito a questo progetto sostenendo l'evento della Fondazione Aief al Castello di Lucento. L'impegno a fianco di Aief è uno dei tasselli dell'impegno di Banca Generali Private per il territorio. Quello torinese è un territorio cui siamo particolarmente affezionati e che cerchiamo di supportare quotidianamente ponendoci come interlocutori di riferimento, gestori delle relazioni e custodi del patrimonio".