Cirio e Rini, "traforo Monte Bianco, su seconda canna c'è un passo concreto"

"Accogliamo con grande soddisfazione la notizia emersa dal vertice Italia-Francia di Antibes sull'avvio di uno studio congiunto italo-francese per verificare la fattibilità della realizzazione della seconda canna del Traforo del Monte Bianco. Si tratta di un passo concreto e significativo su un dossier strategico per il futuro dei nostri territori e dell'intero sistema dei collegamenti europei". Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ed Emily Rini, presidente della Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco. "Il Monte Bianco - proseguono - non rappresenta soltanto una delle più importanti vie di collegamento turistico e commerciale tra l'Italia e la Francia, fondamentale per tutto il Nord Ovest e per la competitività delle nostre imprese, ma è anche il simbolo dell'unione, dell'amicizia e della collaborazione tra due popoli e due comunità che condividono storia, valori e una comune visione europea. L'avvio di questo studio testimonia la volontà di affrontare con serietà e lungimiranza il tema della sicurezza, del rispetto ambientale, della modernizzazione e della continuità di esercizio di un'infrastruttura essenziale, guardando al futuro con responsabilità. Per questo desideriamo rivolgere un sincero e doveroso ringraziamento al Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, che ha seguito con determinazione, costanza e grande attenzione questo dossier, dimostrando una concreta vicinanza ai nostri territori. Un ringraziamento va anche al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutto il Governo per aver sostenuto con convinzione un percorso che oggi inizia a produrre risultati tangibili. Questa è la dimostrazione che quando alle parole si preferiscono i fatti, il dialogo istituzionale e il lavoro quotidiano, i risultati arrivano sempre".