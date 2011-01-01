Vigili del fuoco, in Piemonte 75 nuovi capi squadra

Settantacinque vigili del fuoco hanno conseguito in Piemonte la qualifica di capo squadra al termine del corso di formazione organizzato dalla Direzione centrale per la formazione e dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco. Il percorso, della durata di tre mesi, si è concluso ieri nella sede della Direzione regionale del Piemonte. Tutti i partecipanti, provenienti dai diversi comandi provinciali della regione, hanno superato le prove finali. Nel corso della cerimonia conclusiva sono stati consegnati i nuovi distintivi di qualifica e gli elmi rossi da intervento, simbolo della figura del capo squadra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dei 75 nuovi capi squadra, 33 sono stati assegnati al comando di Torino, 2 alla Direzione regionale, 7 ai comandi di Biella, Novara e Verbano-Cusio-Ossola, 6 a Vercelli e Asti, 4 ad Alessandria e 3 a Cuneo.