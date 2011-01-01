Distretti industriali più solidi, l'export cresce dello 0,9%

Nel triennio 2023-2025 i distretti industriali italiani hanno mantenuto una competitività elevata grazie alla tenuta dei dati di commercio estero, nonostante un rallentamento della crescita. È quanto emerge dalla diciottesima edizione del rapporto annuale 'Economia e finanza dei distretti industriali', a cura del research department di Intesa Sanpaolo. La ricerca offre una fotografia aggiornata dello stato di salute delle imprese distrettuali italiane in una fase caratterizzata da rallentamento della crescita globale, tensioni geopolitiche e crescente frammentazione degli scambi internazionali. L'analisi dei bilanci di 22.557 imprese distrettuali mette in luce come, dopo il balzo del biennio 2021-22, il fatturato sia sceso lievemente nel biennio successivo, collocandosi nel 2024 intorno ai 343 miliardi di euro. Il fatturato delle imprese dei distretti si colloca su livelli abbondantemente superiori a quelli del 2019 (+16,6%). La redditività, misurata dall'Ebitda margin, si è mantenuta su livelli elevati, collocandosi all'8% nel 2024, solo di poco inferiore al massimo toccato nel 2023. Le stime relative al 2025 mostrano una sostanziale tenuta economico reddituale. È proseguito il rafforzamento patrimoniale, con l'incidenza del patrimonio netto sul passivo salita nel 2024 al 36,6%, 2,6 punti percentuali in più rispetto all'anno precedente e addirittura 6,3 punti sopra la percentuale del 2021. Nel 2025, al netto dei flussi del distretto orafo di Arezzo, che nel 2024 aveva registrato un balzo delle esportazioni verso la Turchia, poi rientrato, l'export distrettuale ha mostrato un progresso del +0,9%. Su valori storicamente elevati l'avanzo commerciale, secondo l'analisi dei distretti industriali di Intesa Sanpaolo, pari a 97,4 miliardi di euro, l'85% circa del surplus del manifatturiero italiano. La sostanziale tenuta dell'export distrettuale non era scontata in un contesto di grandi turbolenze e di discontinuità della politica commerciale americana. È stata premiata la prontezza delle imprese nel rivedere la geografia dell'export, cogliendo le opportunità presenti in mercati come gli Emirati Arabi Uniti, la Polonia e la Spagna, che sono i tre Paesi in cui l'export dei distretti è cresciuto di più in valore nel 2025. La diversificazione dei mercati di sbocco potrà trarre beneficio dai nuovi accordi commerciali tra Unione Europea e Mercosur, India, Australia e Messico. In particolare, la limitata incidenza del Mercosur sull'export totale dei distretti suggerisce l'esistenza di un ampio potenziale di crescita, soprattutto per quei territori e quelle filiere che già mostrano una presenza, seppur contenuta, nell'area. L'analisi fa emergere il percorso di riposizionamento competitivo realizzato nel tempo dalle imprese distrettuali, ma anche le priorità da affrontare nel 2026 e nei prossimi anni: su tutte la difesa del mercato americano e la ricerca di opportunità in nuovi mercati, l'innovazione e la tecnologia, la sostenibilità. Si tratta di un mix articolato di strategie che può essere adottato con più facilità nei distretti. Peraltro, proprio questi fattori di competitività tipici delle aree distrettuali spiegano anche il successo dei cinque poli aerospaziali descritti in questo Rapporto e attivi in Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia che insieme rappresentano circa il 90% degli addetti e dell'export del settore in Italia.