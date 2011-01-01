SANITÀ

Cup Piemonte, lavori bloccati. L'intreccio tra gruppi avversari

Dopo l'annullamento del contratto da parte del Tar, Azienda Zero stoppa le attività del vincitore contestato. Riparte la procedura di revisione della gara. Intanto Engineering (autore del ricorso) cede due importanti asset ad Accenture che fa parte del gruppo arrivato primo

Dopo la batosta arrivata dal Tar con la sentenza che ha annullato l’esito della gara, per il Cup del Piemonte, il centro unico di prenotazione per visite ed esami, ricomincia l’ennesimo giro di uno stucchevole gioco dell’oca, senza che nessuno sia in grado di dire quando finirà.

Ieri, poche ore dopo il verdetto dei giudici amministrativi, che hanno accolto il ricorso presentato da Engineering e dichiarato inefficace il contratto di affidamento a Gpi per la realizzazione del nuovo sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, da Azienda Sanitaria Zero è partita una lettera indirizzata proprio alla capofila del raggruppamento temporaneo di imprese che si era aggiudicato l’appalto.

Massimo D’Angelo, direttore della Super Asl subentrato ad Adriano Leli quando la gara era già stata conclusa e l’appalto assegnato, ha scritto a Gpi non solo per comunicare che “saranno assunti tutti i provvedimenti finalizzati all’attuazione della sentenza”, ma soprattutto per invitare la società “a non intraprendere, né proseguire, qualsivoglia attività inerente all’appalto”. D’Angelo ha inoltre scritto al responsabile unico del procedimento, invitandolo ad “assumere, con estrema urgenza, tutti i provvedimenti del caso” per accelerare i passaggi previsti dal pronunciamento dei giudici amministrativi.

Nuove disposizioni

Una disposizione tutt’altro che formale, visto che il gruppo che aveva vinto la gara contestata aveva già avviato una serie di attività preparatorie all’installazione del nuovo sistema informatico, che prevede una complessa procedura di migrazione dei dati dall’attuale piattaforma, oltre ad altri passaggi non meno delicati per consentire al Cup di dialogare pienamente con tutte le Asl piemontesi.

Mentre resta l’incognita sui tempi necessari per la rivalutazione delle offerte e la nuova aggiudicazione, che potrebbe confermare oppure ribaltare l’esito della procedura annullata dal Tar, emerge una curiosa coincidenza che riguarda proprio i due gruppi concorrenti, seppur – almeno per quanto risulta – priva di qualsiasi legame diretto con la vicenda.

Passaggio di asset

Nei giorni scorsi il gruppo Engineering – quello che ha presentato ricorso dopo essersi classificato al secondo posto nella gara piemontese – ha sottoscritto, come comunicato in una nota, due accordi vincolanti con Accenture per la cessione dell’intero capitale sociale di Alfahealth, operante nella trasformazione digitale della sanità italiana, e del gruppoIndustries eXcellence, attivo nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni digitali per i settori industriali, con focus principale negli Stati Uniti e in alcuni mercati europei. I due asset rappresentano complessivamente circa il 18% dei ricavi consolidati e il 25% dell’Ebitda del Gruppo Engineering nel 2025.

Accenture, destinata ad acquistare questi due importanti asset da Engineering, è anche una delle società che fanno parte del raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Gpi, vincitore della gara poi annullata dal Tar.

“Gli accordi – ha dichiarato Aldo Bisio, ceo del gruppo Engineering, a proposito della cessione degli asset ad Accenture – rappresentano un passo importante nel percorso di rifocalizzazione del business di Engineering: accelerare sull’AI, riacquistare nuovi gradi di libertà strategica nei segmenti a più alta crescita anche attraverso la riduzione della leva finanziaria, investire nelle principali piattaforme proprietarie e rafforzarci nei segmenti tecnologici e industriali più attrattivi, per consolidare un vantaggio competitivo sostenibile per i nostri clienti”.

Colossi informatici

L'acquisizione da parte di Accenture conferma il percorso di investimento del gruppo in Italia e la strategia di integrazione tra software, piattaforme, dati e intelligenza artificiale per accelerare la competitività e la trasformazione dei settori strategici del Paese.

Dal 2023 Accenture ha realizzato otto acquisizioni strategiche in Italia, tra cui IQT (Engineering Managed Services), Ammagamma (intelligenza artificiale), Intellera Consulting (pubblica amministrazione), Fibermind (reti 5G e fibra ottica), Customer Management IT e SirfinPA (Giustizia e Sicurezza), il business integrated product support di Sipal (Aerospazio e Difesa) e Cabel Industry (servizi finanziari).

Aspettando Cup Godot

Tornando alla vicenda piemontese, che nelle sue ultime involuzioni registra anche questa singolare coincidenza — il gruppo che ha impugnato la gara cede alcuni dei suoi principali asset a un colosso che fa parte del raggruppamento vincitore dell’appalto contestato — ora si contano le settimane, probabilmente i mesi, necessari per rivalutare le offerte e, di fatto, rifare buona parte della procedura.

Con i tempi che continuano ad allungarsi, e nessuno sa di quanto, il nuovo Cup, nato per ridurre almeno in parte le attese dei pazienti, rischia di diventare esso stesso il simbolo degli intoppi e dei ritardi. Un paradosso ancora più beffardo alla luce delle troppe, e troppo ostentate, promesse che si sono rivelate impossibili da mantenere.