Caldo, oltre mille missioni al giorno per la centrale 118 di Torino

L'ondata di caldo che sta interessando il Piemonte porta un incremento dell'attività del servizio di emergenza sanitaria preospedaliera 118, gestito da Azienda Zero. Il 22 giugno la centrale operativa 118 di Torino ha coordinato oltre 1.100 missioni di soccorso, a fronte di una media di circa 900 interventi registrata nei periodi precedenti al picco delle temperature. Il numero si è mantenuto più o meno costante nei giorni successivi. I sanitari che prestano servizio in centrale operativa e i medici che operano sui mezzi di soccorso hanno rilevato un aumento degli interventi per malori compatibili con gli effetti del caldo, in particolare situazioni di disidratazione e colpi di calore, soprattutto nella popolazione più fragile. "In questi giorni stiamo registrando un numero di richieste di soccorso superiore alla media. Tra le missioni si osserva un aumento dei codici verdi, con situazioni che in molti casi possono essere compatibili con gli effetti delle alte temperature, soprattutto tra le persone più fragili. Per questo raccomandiamo di bere frequentemente, evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, mantenere gli ambienti il più possibile freschi e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche", sottolinea Roberto Gioachin, direttore della centrale operativa 118 di Torino.