LE REGOLE DEL GIOCO

Il Melonellum arriva in Aula. Fornaro: "cucito sul centrodestra"

La riforma della legge elettorale approda alla Camera con il governo deciso a chiudere entro luglio. Premio di maggioranza al 42%, premier indicato sulla scheda e liste bloccate infiammano lo scontro. Il deputato piemontese del Pd all'attacco

La partita sulle regole del voto entra nel vivo. E, come spesso accade quando si mette mano alla legge elettorale, la battaglia è molto meno tecnica di quanto possa sembrare. A Montecitorio è iniziata la discussione generale sul cosiddetto “Melonellum” o “Stabilicum” che dir si voglia, la riforma con cui il centrodestra punta a consegnare all’Italia un nuovo sistema elettorale già entro l’estate.

Per la maggioranza è il tassello che garantisce stabilità e governi scelti dagli elettori. Per le opposizioni è invece una legge costruita su misura per gli interessi della coalizione di Giorgia Meloni. A guidare l’offensiva parlamentare del Partito Democratico è anche il deputato piemontese Federico Fornaro, che nell’Aula denuncia “una materia di evidente rilievo costituzionale trasformata nell’ennesima prova di forza della maggioranza”.

“Parlamento passacarte”

“La legge elettorale non è una materia arida per soli addetti ai lavori, ma definisce le regole fondamentali della nostra democrazia”. È da qui che parte l’intervento di Fornaro, che accusa il centrodestra di avere svuotato il confronto parlamentare. “La maggioranza – sostiene il deputato alessandrino – ha trasformato ancora una volta il Parlamento in un luogo di ratifica di decisioni già assunte altrove, nei vertici tra i leader del centrodestra”.

Secondo Fornaro nessuna delle proposte presentate dalle opposizioni in Commissione è stata accolta, nonostante le criticità evidenziate dai costituzionalisti ascoltati nelle 75 audizioni svolte durante l’esame del provvedimento. “Avevamo chiesto più tempo per discutere una materia di evidente valenza costituzionale, ma ci è stato negato. La risposta è stata la tagliola sui tempi e sulla discussione degli emendamenti”.

Un’accusa che si intreccia con le proteste delle opposizioni per la decisione della maggioranza di accelerare l’iter parlamentare. Persino un tentativo di mediazione del presidente della Camera Lorenzo Fontana, che aveva proposto uno slittamento di qualche giorno, è stato respinto durante la Conferenza dei capigruppo.

Come cambia il sistema di voto

Il testo, ribattezzato “Bignami bis” dal nome del relatore, il meloniano Galeazzo Bignami, supera l’attuale sistema misto eliminando i collegi uninominali e introducendo un impianto interamente proporzionale corretto da un premio di governabilità. La coalizione o la lista che supererà il 42% dei voti validi otterrà automaticamente il premio di maggioranza: fino a 220 seggi alla Camera e 113 al Senato, tetto ridotto rispetto alla versione originaria per evitare che il vincitore possa controllare il 60% dei parlamentari.

Sulla scheda comparirà inoltre il nome del candidato premier della coalizione, mentre resta confermata la soglia di sbarramento al 3%, con un meccanismo di recupero della lista coalizzata più votata anche se dovesse restare sotto quella soglia. Scompare invece il ballottaggio previsto nella prima versione della riforma.

“Governabilità senza sacrificare il pluralismo”

A difendere il provvedimento è stata la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati. “L’obiettivo della stabilità è funzionale alla previsione di un premio di governabilità”, ha spiegato, rivendicando che il nuovo tetto del 42% è addirittura superiore alla soglia del 40% indicata dalla Corte costituzionale come ragionevole. Secondo la ministra proprio le 75 audizioni svolte in Commissione hanno suggerito di innalzare la soglia, perché il precedente 40% non avrebbe garantito matematicamente una maggioranza parlamentare, lasciando il risultato dipendente dagli esiti nelle circoscrizioni speciali di Estero, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. “Chi vince governa, mai più inciuci e governi tecnici” resta il mantra della presidente del Consiglio Meloni.

Le obiezioni del Pd

Per Fornaro, però, il testo resta segnato da “gravi vizi strutturali”. Nel mirino finiscono soprattutto l’indicazione del candidato premier direttamente sulla scheda elettorale, che secondo il parlamentare piemontese ripropone “surrettiziamente il premierato incidendo sulle prerogative del Presidente della Repubblica”, il premio di maggioranza fisso, il raddoppio delle liste bloccate e il premio nazionale al Senato, ritenuto costituzionalmente problematico.

Ma la critica è anche politica. “Serviva una riflessione seria sullo stato della nostra democrazia, segnata da un astensionismo senza precedenti, e un bilancio dei trent’anni trascorsi dall’abbandono del sistema proporzionale. Invece si è proceduto con una fretta ingiustificata". Per il deputato democratico la riforma non affronta inoltre questioni come il voto degli studenti fuori sede, la parità di genere, le firme digitali e, soprattutto, “allontana ancora di più cittadini ed eletti”.

Il nodo preferenze

Il tema più delicato resta quello delle preferenze, che continua a dividere perfino la maggioranza. Fratelli d’Italia sarebbe favorevole, mentre Lega e Forza Italia restano contrarie. Per evitare incidenti parlamentari e soprattutto il rischio di una bocciatura con voto segreto, FdI ha scelto per ora di non presentare alcun emendamento. Resta comunque sul tavolo l’ipotesi della fiducia, che farebbe decadere automaticamente tutti gli emendamenti.

A incendiare il dibattito è intervenuto anche Roberto Vannacci, sfidando Meloni a dimostrare di credere davvero nelle preferenze. Ma il paradosso è evidente: tutti ne parlano, quasi nessuno le vuole davvero. Il motivo è semplice. Le preferenze ridurrebbero il controllo dei vertici sulle candidature, aumenterebbero i costi delle campagne elettorali e, secondo molti, potrebbero riaprire spazi per il voto di scambio e le infiltrazioni della criminalità organizzata. Nemmeno Pd, Movimento 5 Stelle e Avs hanno infatti depositato emendamenti per introdurle.

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche il tema della rappresentanza femminile. Elena Bonetti ricorda infatti che gli studi internazionali mostrano come le preferenze tendano a favorire gli uomini, mentre sistemi con quote e alternanza di genere producono una presenza femminile più elevata nelle istituzioni.

Norma anti-Vannacci e show di Magi

Tra le disposizioni più contestate figura anche quella che Vannacci accusa essere stata pensata per contrastarlo. L’esenzione dalla raccolta firme viene infatti estesa ai partiti che abbiano costituito un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere entro la fine del 2025. Una modifica che lascia fuori Futuro Nazionale e anche +Europa, costringendoli a raccogliere le sottoscrizioni per presentare le liste, mentre “salva” Azione di Carlo Calenda.

Il dibattito è stato infine movimentato dalla protesta del deputato di +Europa Riccardo Magi, che ha esibito e strappato in Aula un manifesto con la scritta “Il tuo voto non conta nulla”. Richiamato più volte dalla vicepresidente Anna Ascani durante l’intervento della ministra Casellati, Magi è stato espulso dall’emiciclo, provocando la sospensione della seduta. Fuori dall'Aula il parlamentare ha evocato addirittura la legge Acerbo del 1923 e parlato di “colpo di Stato mite”, offrendo l’ennesimo show destinato probabilmente a fare più rumore mediatico che ad incidere sul destino di una riforma che, salvo sorprese, appare ormai blindata e destinata al primo via libera nella settimana che inizierà il 6 luglio.

Per il Partito Democratico, assicura Fornaro, la battaglia non è finita. “Continueremo a contrastare questa riforma in Parlamento e nel Paese, perché l’Italia ha bisogno di una legge elettorale che rafforzi la rappresentanza e riavvicini l’eletto all'elettore, non di una riforma dettata da convenienze di parte”.