Gruppo filonazista a Torino, chiesta condanna Forzese a 2 anni e 8 mesi

Due anni otto mesi di carcere è la richiesta di condanna che la procura di Torino ha formulato oggi per Enrico Forzese, 31 anni, ex dirigente regionale di Fdi e oggi vicino al movimento fondato da Roberto Vannacci, processato nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte attività filonaziste e filofasciste del gruppo "Avanguardia-La Barriera Torino". Gli aderenti al sodalizio si riunivano in un locale chiamato Edoras. Forzese è l'unico degli imputati che ha scelto il giudizio abbreviato. In aula si è fatto interrogare e ha respinto oggi coinvolgimento nella vicenda, spiegando di non avere mai fatto parte del sodalizio e di essere stato presente ad alcuni eventi organizzati ad Edoras solo in qualità di ospite. Inoltre ha sottolineato che a lui non possono essere ricondotti episodi di apologia del fascismo.