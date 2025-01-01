Siae, il Salone del Libro evento con più visitatori in Piemonte

In Piemonte il calcio si conferma il settore con i maggiori incassi da biglietteria, mentre il singolo evento con più partecipanti del 2025 è il Salone del Libro di Torino. Secondo il Rapporto Siae 2025, che analizza i dati sugli eventi sia locali sia nazionali, la manifestazione torinese domina la classifica delle presenze. Le giornate del 16, 17 e 18 maggio occupano infatti le prime tre posizioni tra gli appuntamenti più seguiti dell'anno, con 73.638 visitatori. In Piemonte il calcio si conferma nel 2025 il principale comparto per volume di spesa, con 83,9 milioni di euro e un'incidenza del 23,46% sul totale regionale, a fronte di 2,45 milioni di spettatori complessivi. Il biglietto medio costa 34,22 euro, 12,11 in più rispetto alla media d'Italia. Al secondo posto i concerti pop, rock e leggeri, che con 3.381 spettacoli hanno generato 67,5 milioni di euro di incassi. Seguono le discoteche con 48,1 milioni di euro e quasi 3,3 milioni di ingressi, e il cinema con 37,7 milioni. In forte crescita anche gli sport individuali, tra tennis e motori, che pur con soli 269 eventi hanno prodotto 29,8 milioni di euro, segnando il più alto introito medio per singolo appuntamento. Tra i grandi eventi sportivi, il match Juventus-Udinese del 29 ottobre all'Allianz Stadium risulta il più partecipato dell'anno con 46.366 spettatori.