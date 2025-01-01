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Smog, niente più stop alle auto.

Ora il Piemonte ha un piano

Approvate oggi in Giunta le nuove misure regionali sulla qualità dell'aria, che scongiura il blocco degli Euro 5, previsto per l'autunno. "Non ringraziate la Regione ma la scienza", gongola Cirio, che difende le quattro ruote: "Basta demonizzarle"

Abbiamo un piano. Lo stop ai veicoli diesel Euro 5, che sarebbe dovuto scattare nell’autunno 2026, è scongiurato. La Giunta regionale del Piemonte ha approvato in mattinata l’aggiornamento del Piano per la qualità dell’aria: un pacchetto di misure che, secondo le simulazioni tecniche, consentirà di ottenere una riduzione delle emissioni equivalente a quella prevista con lo stop alla circolazione, evitando così il divieto nei comuni interessati, ovvero Torino e Novara, uniche città con più di 100 mila abitanti sul territorio regionale.

Ad annunciarlo sono stati il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, sottolineando come il Piemonte sia la prima Regione del Bacino Padano ad adottare una strategia alternativa al blocco dei diesel Euro 5, puntando su incentivi, innovazione tecnologica e interventi mirati: “Essere oggi i primi a eliminare il rischio che una persona possa essere bloccata con la propria auto in casa per una decisione di Bruxelles mi rende molto orgoglioso”, ha detto il governatore.

Il blocco

Il provvedimento arriva in risposta al decreto del Governo del luglio 2025, che prevedeva il blocco dei diesel Euro 5 da ottobre ad aprile nei comuni con oltre 100 mila abitanti. In Piemonte la misura avrebbe riguardato l’area metropolitana di Torino e Novara, salvo l’adozione di interventi compensativi in grado di garantire gli stessi benefici ambientali.

Secondo la Regione, il nuovo Piano consentirà di evitare il fermo di circa 307 mila veicoli diesel Euro 5 presenti sul territorio piemontese: È stato fatto un grande lavoro tecnico e scientifico – spiegano Cirio e Marnati – che ci permette oggi di rafforzare e anticipare alcune misure già previste e di introdurre azioni innovative e scientificamente validate, capaci di garantire una riduzione delle emissioni equivalente a quella che sarebbe derivata dal blocco strutturale dei veicoli Euro 5”.

Incentivi a biocarburanti e nuovi impianti

Tra gli interventi più significativi figurano 14 milioni di euro destinati a incentivare l’utilizzo del biocarburante nel trasporto pubblico e sulle auto diesel Euro 5 ed Euro 6. Dall'inverno 2026 saranno previsti contributi compresi tra 50 e 100 euro annui, erogati attraverso apposite carte carburante.

Altri 14,4 milioni di euro saranno invece dedicati alla sostituzione e alla manutenzione degli impianti di riscaldamento domestico più obsoleti e inquinanti, favorendo l’installazione di nuovi sistemi a biomassa a basse emissioni.

Sperimentazioni innovative

Il Piano mette inoltre sul tavolo ulteriori 44 milioni di euro per finanziare progetti di mobilità sostenibile, car sharing, piste ciclabili, velostazioni, trasporto pubblico e interventi di rigenerazione urbana. Tra le novità figurano anche sperimentazioni per l’abbattimento degli inquinanti attraverso tecnologie innovative, come cubi filtranti, nebulizzatori d'acqua e rivestimenti fotocatalitici applicati agli arredi urbani e alle infrastrutture.

Previsto anche uno stanziamento di 11,5 milioni di euro per sistemi intelligenti di gestione del traffico basati sull'intelligenza artificiale, che saranno sperimentati nell'area urbana di Torino. Un ulteriore capitolo riguarda il comparto agricolo, con 10 milioni di euro destinati alla diffusione di colture in grado di ridurre le emissioni di ammoniaca e di altri inquinanti atmosferici.

In miglioramento

“La nostra strategia punta su innovazione, tecnologia, incentivi e ricerca – sottolineano Cirio e Marnati – con l’obiettivo di coniugare tutela della salute, sostenibilità ambientale e sviluppo del territorio”. L’assessore leghista evidenzia inoltre i progressi già registrati negli ultimi anni: “Per la prima volta abbiamo raggiunto il rispetto del valore limite annuale del biossido di azoto su tutto il territorio regionale e continuiamo a registrare un progressivo miglioramento degli indicatori della qualità dell'aria”. Ma Cirio ci tiene a non prendersi troppi meriti: “Non ringraziate la Giunta, ringraziate la scienza”, ha detto il governatore in conferenza stampa.

Un quadro confermato anche dal direttore generale di Arpa Piemonte Secondo Barbero, il quale ha sottolineato come le concentrazioni degli inquinanti registrate nel 2025 sono state le più basse dell’intera serie storica di monitoraggio, in particolare per il biossido di azoto nelle stazioni di traffico urbano e per il particolato PM10 e PM2.5. Restano tuttavia alcune criticità legate agli sforamenti giornalieri del PM10 in alcune stazioni urbane, sebbene in diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Due piccioni con una fava

Con il nuovo Piano, la Regione punta dunque a rispettare gli obiettivi di qualità dell’aria evitando al tempo stesso uno dei provvedimenti più contestati dagli automobilisti e dalle categorie produttive, sostituendo il divieto di circolazione con un mix di incentivi, innovazione tecnologica e investimenti strutturali.

“Non abbiamo chiesto alcuna deroga rispetto agli obiettivi stabiliti, ma abbiamo voluto realizzare un piano che non penalizzasse i possessori di vecchie auto. La transizione ecologica non la devono pagare i poveri”, ha dichiarato Cirio, che ha invitato anche a non demonizzare l’automobile, viste anche le ricadute sull’occupazione: “La macchina non può essere vista come il colpevole di tutti i mali, è anche per via di questa criminalizzazione che Volkswagen valuta 100 mila esuberi”.