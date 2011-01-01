La Regione approva il piano di gestione e tutela della collina di Torino

La giunta regionale ha approvato il Piano per la gestione forestale delle proprietà della Città di Torino, che riguarda i comuni di Torino, Baldissero Torinese, Pino Torinese, Moncalieri (ambito della collina di Torino) e Val della Torre. Il Piano comprende complessivamente 429 ettari, di cui 340 boscati e 232 interessati da gestione attiva, e definisce gli interventi necessari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale. Tre boschi interessati dal provvedimento possiedono piante portaseme, ovvero un patrimonio genetico adatto alla rigenerazione dei boschi piemontesi: per questi boschi (Collina di Superga - Basilica, Collina di Superga - Canarotto e Collina di Superga - Torre Pino) sono previste specifiche prescrizioni gestionali finalizzate alla tutela delle piante portaseme. L'approvazione del Piano è parte di una sinergia tra Regione e Città di Torino. "Ogni Piano di gestione forestale è molto più di un documento tecnico: è una scelta strategica per il futuro del territorio. La collina è parte dell'identità di Torino e rappresenta il suo grande patrimonio verde. È un'infrastruttura naturale che ogni giorno migliora la qualità dell'aria, assorbe anidride carbonica, mitiga gli effetti delle ondate di calore e contribuisce alla sicurezza del territorio", dichiara l'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Marco Gallo. Per l'assessore al Verde pubblico della città di Torino, Francesco Tresso, "le aree boschive collinari torinesi (oltre 265 ha, con circa 177 mila alberi) svolgono una funzione fondamentale di regolazione idrica, sequestro e stoccaggio di carbonio, conservazione del suolo e della biodiversità, oltre ad essere una risorsa ricreativa unica per i cittadini. L'obiettivo generale della pianificazione è migliorare la biodiversità ed erogare servizi ecosistemici, stimati in 20 milioni di euro all'anno".