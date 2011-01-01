Arpa Piemonte: "Caldo intenso fino a fine mese, agosto sopra la media"

"Dal punto di vista dell'evoluzione meteorologica non ci sono buone notizie perché continuerà fino a fine mese un'anomalia di caldo molto intenso e anche l'estate, secondo le proiezioni climatiche, ci darà soprattutto un agosto probabilmente più caldo della media, quindi dovremmo attrezzarci per difenderci dall'ondata di calore". Lo ha affermato il direttore generale di Arpa Piemonte, Secondo Barbero, a margine della presentazione del piano regionale della qualità dell'aria. "È importante soprattutto osservare correttamente le indicazioni per quelle fasce più deboli, per gli anziani e per i bambini. Teniamo presente anche che nelle ore più calde, oltre alle temperature, abbiamo anche l'ozono che può irritare le vie respiratorie, quindi evitare, in quelle ore, degli sforzi eccessivi e, se è possibile, rimanere nelle zone più fresche", ha consigliato Barbero. "Il problema principale del calore lo abbiamo soprattutto nelle città, che nelle ore notturne non consentono di abbassare le temperature, quindi siamo nelle giornate, nelle notti tropicali", ha aggiunto. "Dobbiamo riflettere su questa ondata, che in questo caso è eccezionale ma è sempre più frequente, modificando i nostri stili di vita ma modificando soprattutto le nostre città per renderle maggiormente in grado di superare positivamente queste situazioni climatiche", ha continuato Barbero, sottolineando che "ci sono già segnalazioni di abbassamento delle acque del fiume Po". "Nei territori piemontesi a oggi le criticità sono molto puntuali, ma soprattutto quegli acquedotti che hanno un approvvigionamento dalle sorgenti montane potrebbero avere, nelle prossime settimane, nei mesi di luglio e agosto, delle riduzioni importanti e quindi dover passare a una gestione emergenziale". "Al momento non ci sono comuni che vengono serviti con autobotti, però l'evoluzione, sia della combinazione di temperature alte, quindi anche di un fabbisogno maggiore, sia dell'abbassamento delle portate nei fiumi e nelle sorgenti, potrebbe determinare anche questa eventualità", ha concluso Barbero.