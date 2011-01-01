Caldo in carcere a Torino, Osapp chiede ispezione all'Asl

Un sopralluogo urgente dell'Asl Città di Torino per verificare le condizioni microclimatiche alla casa circondariale Lorusso e Cutugno e negli uffici del Nucleo provinciale di Torino della polizia penitenziaria. A chiederlo è il sindacato Osapp, che ha inviato una segnalazione al Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro denunciando il rischio da stress termico per il personale. Secondo il sindacato, da diversi giorni, in concomitanza con le elevate temperature, "i vari posti di servizio, la mensa obbligatoria del personale e gli uffici del Nucleo provinciale risultano caratterizzati da condizioni microclimatiche estremamente critiche, con temperature elevate e persistenti che determinano ambienti soffocanti e non compatibili con la permanenza continuativa del personale per l'intero turno di servizio". Inoltre Osapp segnala che proprio oggi una dipendente della mensa obbligatoria di servizio della Casa Circondariale si è improvvisamente accasciata dopo aver accusato un malore ed è stato necessario l'intervento di un'ambulanza per prestarle i primi soccorsi. Nella segnalazione si afferma che le condizioni sarebbero "assimilabili a temperature da fornace", con "un grave disagio lavorativo e un concreto rischio da stress termico, con potenziale pregiudizio per la salute psicofisica degli operatori". Osapp sostiene di avere già segnalato la situazione al direttore del carcere, al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e al Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, chiedendo interventi urgenti. "Nonostante le reiterate segnalazioni, allo stato attuale non risultano adottati interventi idonei a eliminare o ridurre significativamente la criticità segnalata", si legge nel documento. Il sindacato chiede quindi all'Asl di effettuare un'ispezione.