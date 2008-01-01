Morto l'ex presidente della Compagnia di San Paolo Angelo Benessia, aveva 84 anni

Si è spento oggi all'età di 84 anni l'avvocato torinese Angelo Benessia, ex presidente della Compagnia di San Paolo. Nato il 18 ottobre 1941, è stato una figura di primo piano nel panorama culturale e istituzionale del capoluogo piemontese, arrivando alla guida della Compagnia di San Paolo nel 2008, mantenendo l'incarico per due anni. Grande appassionato della musica classica, fu anche presidente dell'Unione Musicale di Torino dal 2001 al 2008.