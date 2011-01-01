CONFINDUSTRIA

Il Piemonte che fa surplus e non "spatuss"

All'assemblea congiunta di Confindustria Piemonte e Confindustria Cuneo, l'economista Marco Fortis mette in fila i numeri di un'Italia meno malata di quanto venga raccontata. E nella geografia dell'export la Granda pesa molto più delle sue dimensioni

“I piemontesi continuano a produrre più di quanto consumano”. Il passaggio del video di apertura dell’assemblea congiunta di Confindustria Piemonte e Confindustria Cuneo al Teatro Sociale di Alba con la frase dello scrittore Giovanni Arpino non denota soltanto un tratto di carattere, ma anche la fotografia dell’economia di un territorio.

A dare sostanza all’orgoglio industriale ci ha pensato Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison, con una lunga sequenza di dati che ribalta la consueta liturgia del declino. Dal primo trimestre 2020 al primo trimestre 2026 il Pil reale italiano è cresciuto del 7,43 per cento, contro lo 0,77 della Germania. Nel Pil pro capite l’Italia è seconda nel G7 dietro agli Stati Uniti. E nel 2025 è stata l’unico grande Paese del gruppo a chiudere con un avanzo primario.

Slide del prof. Fortis

Numeri che non cancellano i problemi, ma rendono difficile continuare a descrivere il Paese come il vagone guasto d’Europa. Soprattutto quando si guarda alle fabbriche. Tra maggio 2025 e aprile 2026 l’Italia ha superato il Giappone nelle esportazioni di merci. Nel 2024 si è collocata ai vertici mondiali per saldo commerciale in 976 prodotti, con un surplus complessivo di 217,9 miliardi di dollari. Non solo moda e meccanica: alimentare, farmaceutica, aerospazio, cosmetica, nautica e tecnologie formano ormai una piattaforma molto più diversificata di quanto suggerisca lo stereotipo delle “imprese nane”.

La fabbrica dietro le colline

Il Piemonte vale 164 miliardi di Pil, oltre 35 miliardi di valore aggiunto industriale e quasi 62 miliardi di esportazioni. Nel primo trimestre 2026 l’export regionale è cresciuto del 2,8 per cento, sostenuto da meccanica e alimentare, mentre l’automotive continua a pagare una trasformazione che a Torino si misura anche nel crollo della produzione di Mirafiori.

Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte, ha scelto di guardare la fotografia dal lato della tenuta: “È proprio nelle fasi complesse che emerge la forza del nostro sistema industriale”. Le imprese piemontesi, ha sottolineato, hanno dimostrato capacità di adattamento, solidità patrimoniale, propensione all’innovazione e presenza sui mercati internazionali. Una resilienza che non nasce dall’attesa, ma dagli investimenti e dalla capacità di cambiare pelle

Ma la fotografia, come ha ricordato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, cambia se si guarda oltre la ruga dell’auto. Aerospazio, agroalimentare, lusso, chimica, gomma, tessile e vino stanno compensando una crisi che avrebbe potuto trascinare a fondo l’intera regione. La manifattura, ha sottolineato il presidente, paga circa un terzo degli stipendi piemontesi: non un reperto del Novecento, dunque, ma l’ossatura che tiene insieme redditi, territori e servizi.

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha insistito sullo stesso punto. Le imprese italiane devono crescere di dimensione, aggregarsi, investire e trattenere competenze. Ma prima ancora hanno bisogno di energia a costi sostenibili, infrastrutture, meno burocrazia e una politica industriale europea che smetta di trasformare ogni obiettivo in un nuovo handicap competitivo.

Guarda il video dell'Assemblea

La Granda che esporta Europa

È però nella provincia di Cuneo che i dati di Fortis prendono una piega quasi sorprendente. La Granda produce 23,5 miliardi di Pil, esporta quasi 11 miliardi di euro e raggiunge 17.969 euro di export manifatturiero per abitante. È prima in Italia per esportazioni pro capite negli altri prodotti alimentari, nei prodotti da forno, negli articoli in gomma e negli alimenti per animali; seconda nelle bevande e nelle colture permanenti; terza nella componentistica per auto.

Per Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo, il punto è trasformare questi primati in una strategia condivisa: «Non basta aver fatto la storia, bisogna continuare a scriverla. E per questo serve fare squadra». Significa imprese più forti, filiere integrate, giovani preparati, infrastrutture adeguate e istituzioni vicine a chi produce. Un programma meno enfatico di quanto sembri, perché dietro ogni voce ci sono costi, tempi e decisioni che incidono sulla competitività.

Certo, il primo trimestre 2026 ha segnato una flessione dell’export provinciale del 4,8 per cento. Ma dentro quel dato convivono comparti in difficoltà e altri in accelerazione: autoveicoli, colture permanenti, alimentazione animale e macchine agricole hanno continuato a crescere. Più che un sistema immobile, è una macchina che cambia marcia.

Il dato più politico arriva alla fine. Nel 2025 il Piemonte ha contribuito per 8,9 miliardi al saldo commerciale dell’Unione europea verso i Paesi extra Ue. Cuneo, da sola, per 2,1 miliardi; 1,6 miliardi sono arrivati da alimentari e bevande. Una provincia senza porti e lontana dai grandi centri decisionali concorre dunque in modo diretto alla forza commerciale del continente.

Mentre Bruxelles discute di competitività e Roma cerca una politica industriale, tra Alba, Cuneo e Torino le imprese continuano a fare ciò che sanno fare meglio: produrre, esportare, adattarsi. Senza “spatuss”, ma con surplus.