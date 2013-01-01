TRAVAGLI DEMOCRATICI

Occhiolino al Pd e sguardo al Grattacielo, Airaudo prepara la (ri)discesa in campo

Con il mandato in scadenza, il segretario della Cgil Piemonte lunedì al forum automotive organizzato dai dem (con l'ex ministro Orlando) dialogherà con Lo Russo. Sullo sfondo la candidatura alla presidenza della Regione in quota Avs, con buona pace di Grimaldi

Per un palco sindacale da cui si appropinqua a scendere, c’è un palcoscenico politico pronto a riaprirsi. Giorgio Airaudo su questo non ci fa neanche troppo mistero, e studia le mosse di avvicinamento. La prossima andrà in scena lunedì, dove il segretario regionale della Cgil Piemonte sarà tra i protagonisti del forum industria del Partito Democratico dedicato alla filiera automotive, al Collegio degli Artigianelli di corso Palestro a Torino.

Ci sarà un panel con i colleghi dei sindacati confederali Luca Caretti e Chiara Maffè, rispettivamente segretari di Cisl e Uil Piemonte, ma lui non dialogherà con loro. Lo attende un confronto con il sindaco Stefano Lo Russo, prima delle conclusioni affidate all’ex ministro Andrea Orlando, oggi responsabile nazionale per le politiche industriali del Pd. Una collocazione nel programma di giornata che dice già tutto sulla traiettoria che Airaudo sta disegnando.

Il riavvicinamento

Per anni Airaudo è stato una spina nel fianco del Partito democratico. Nel 2016 fu la sua candidatura a sindaco con Torino in Comune – l’esperimento municipalista ispirato alla Barcelona en Comú di Ada Colau – a sbarrare la strada alla vittoria al primo turno di Piero Fassino, che finì per essere sconfitto al ballottaggio da Chiara Appendino. Il bottino personale fu piuttosto magro: 14.166 voti, il 3,7%. Si dimise da consigliere comunale diciotto giorni dopo il ballottaggio.

Adesso, però, i tempi sono cambiati. Il Pd ha aderito alla marcia di maggio in nome della difesa della sanità pubblica, da lui promossa sotto l’ombrello del Comitato per il diritto alla tutela della salute, Orlando sposa le sue parole d’ordine e Lo Russo – che Airaudo non ha mancato di criticare aspramente in passato, basti pensare ai tempi dei selfie con Carlos Tavares, allora ad di Stellantis – siederà al suo fianco in quello che si preannuncia un dialogo tutto politico sull'automotive e sul futuro industriale del Piemonte.

La geometria dell’evento dice qualcosa di più preciso della semplice coabitazione su un palco. Airaudo non è inserito nel panel sindacale con Caretti e Maffè, ma dialoga direttamente con il sindaco, in un segmento intitolato “Torino e la grande trasformazione”, subito prima delle conclusioni di Orlando. È una collocazione che lo sottrae alla dimensione confederale – quella in cui è atteso, e in cui la sua presenza sarebbe letta come routine – per proiettarlo in una dimensione istituzionale e politica. Non è un sindacalista che porta le istanze dei lavoratori al tavolo del Pd. È un interlocutore che ragiona da pari con un sindaco e con un ex ministro dem. Una differenza tutt’altro che sottile.

Un rapporto difficile

Capire quanto sia solido questo riavvicinamento richiede di ricordare quanto sia stato accidentato il rapporto tra Airaudo e il Pd negli anni precedenti. Quando sedeva a Montecitorio tra i banchi di Sel, nella legislatura iniziata nel 2013 e finita nel 2018, aveva votato contro il decreto degli 80 euro, difeso l’articolo 18 dal Jobs Act presentando un emendamento apposito e nel congresso di Rimini del 2017 si era schierato con Nicola Fratoianni contro Arturo Scotto nella battaglia interna a Sinistra Italiana. La sua linea era quella della sinistra più intransigente contro il renzismo: nessuna convergenza possibile, nessun accordo di governo tollerabile. Una postura che nel Pd di quegli anni veniva percepita – non a torto – come ostile, non una semplice divergenza tattica.

Eppure il Pd è cambiato, e anche Airaudo è cambiato. O almeno ha scelto di cambiare registro. L’arrivo di Elly Schlein alla segreteria nazionale ha ricomposto molte delle tensioni che avevano lacerato la sinistra nell’era renziana, riportando dentro il perimetro democratico un'area che per anni aveva preferito l’esterno del campo. In questo contesto, il sindacalista che viene dalla Fiom e che ha costruito la sua identità politica nell'opposizione al Pd moderato non è più un corpo estraneo: è esattamente il profilo che la segretaria cerca di valorizzare.

A livello piemontese, poi, il Pd ha i suoi calcoli da fare per costruire una coalizione competitiva per le prossime regionali, in un quadro in cui il naufragio del campo largo nel 2024 – con il veto del M5s che aveva affossato la trattativa, portando alle due candidature di Gianna Pentenero e Sarah Disabato – pesa ancora come un macigno. Un candidato presidente con un profilo riconoscibile, con radicamento sociale reale e profilo mediatico consolidato, vale molto più di un nome di bandiera. E Airaudo, al netto delle diffidenze storiche, può dire di avere tutte le carte in regola.

Gli scenari di coalizione

Il nodo vero è quello della composizione del campo. Il centrosinistra piemontese ha davanti a sé almeno tre variabili da gestire contemporaneamente: i rapporti con il M5s, la collocazione di Avs nel quadro delle candidature regionali, e la disponibilità del Pd a cedere la presidenza della coalizione a un nome che non sia espressione diretta del partito.

Sul primo punto, la lezione del 2024 è stata bruciante. Il veto grillino aveva paralizzato la trattativa proprio nel momento in cui il campo sembrava avere i numeri per competere. I rapporti tra Pd e 5S a livello nazionale sono in una fase di relativa distensione, ma le dinamiche locali restano imprevedibili. Un candidato come Airaudo – che viene dal sindacato, non dalla politica partitica, e che ha mantenuto nel tempo relazioni trasversali, incluse quelle con Appendino – potrebbe avere un profilo più digeribile per i pentastellati rispetto a un nome di estrazione strettamente dem. Non è una garanzia, ma è una variabile da considerare.

Sul secondo punto, la questione per Allenza Verdi-Sinistra è strutturalmente aperta. Il partito rossoverde è la terza forza del campo largo, si avvicina in termini percentuali al M5s e non ha ancora espresso un presidente di regione in Italia. Il precedente più invocato è quello di Schlein che, dopo aver “concesso” Sardegna e Campania a Giuseppe Conte, si troverà prima o poi a dover fare i conti con le rivendicazioni di Bonelli e Fratoianni. Il Piemonte, dove Avs supera la doppia cifra a Torino e registra risultati tra i migliori a livello nazionale, sarebbe la cornice ideale per questo passaggio. Airaudo, pur non essendo organico al partito, potrebbe essere candidato in quota Avs con la benedizione di Fratoianni – suo vecchio compagno di scranno a Montecitorio – e con l'acquiescenza, più o meno convinta, del Pd.

Sul terzo punto – la disponibilità dei dem a non intestarsi la candidatura – si gioca la partita più delicata. Il Pd piemontese non ha, al momento, un nome forte da proporre autonomamente per il Grattacielo. Nessuno dei big regionali ha manifestato apertamente ambizioni in quella direzione, e questo lascia uno spazio che Airaudo intende occupare prima che qualcun altro lo faccia. La finestra non resterà aperta indefinitamente: appena le Politiche avranno definito il nuovo equilibrio tra le forze, la discussione sulle regionali si aprirà per davvero, e a quel punto chi non si è già posizionato rischia di restare fuori dal tavolo.

Le ambizioni e il rebus regionale

Airaudo, 66 anni il prossimo 16 agosto, è cresciuto in via Chiesa della Salute, storica sede del Pci subalpino. Perito elettronico, un solo mestiere per tutta la vita: sindacalista. Dai contratti di formazione lavoro a Mirafiori, passando per la Fiom torinese e la segreteria regionale, fino al salto in politica nel 2013 quando Nichi Vendola lo spedì alla Camera con Sel, capolista nelle due circoscrizioni piemontesi. Nel 2018 ci riprovò con Liberi e Uguali, ma la débâcle della sinistra lo lasciò fuori dal Parlamento. Nel marzo 2022, dopo un altro passaggio in Fiom, è tornato alla guida della Cgil Piemonte.

Ora il mandato si avvicina alla scadenza e la domanda che circola tra i dirigenti della sinistra piemontese è una sola: dove vuole andare davvero? Le ipotesi sul tavolo sono due. La prima: una candidatura alle Politiche del 2027 con Avs, coerente con il percorso e con i rapporti costruiti negli anni con Fratoianni. La seconda, più ambiziosa: la corsa alla presidenza della Regione. Le due opzioni non si escludono a vicenda; anzi, il passaggio parlamentare potrebbe essere il preriscaldamento prima della partita più sostanziosa al Grattacielo.

A riassumere queste prospettive è chi lo conosce bene, Massimo Gibelli – storico addetto stampa della Cgil ed ex portavoce di Sergio Cofferati – che, commentando l'ennesima intervista compiacente dei giornali mainstream torinesi, liquida il tutto con un eloquente: “L’autocandidatura”.

Il fattore determinante sarà Alberto Cirio. Il governatore coltiva ambizioni romane note a tutti: se il centrodestra vincerà le Politiche, lui punta a un ministero o alla presidenza di una delle due camere. Se le regionali piemontesi cadessero a poca distanza dalle Politiche, per Airaudo il passaggio parlamentare diventerebbe meno conveniente. Ma finché nulla sul calendario sarà definito, conviene aspettare e costruire il campo.

Fuoco amico

Non tutti a sinistra, però, sono pronti a stendere tappeti rossi. L’ingresso di Airaudo nel gioco regionale sarebbe una bella gatta da pelare per Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Avs alla Camera e ras del partito sotto la Mole. Vent’anni più giovane, Grimaldi ha costruito negli anni un gruppo consolidato, con una cerchia ristretta di fedelissimi di cui fa parte Alice Ravinale, capogruppo rossoverde a Palazzo Lascaris. Un candidato come Airaudo – dotato di relazioni nazionali autonome, profilo mediatico e pedigree – ridimensionerebbe di colpo pesi e gerarchie costruite faticosamente.

Eppure le ragioni di una candidatura reggono. Avs non ha ancora espresso un presidente di regione, il Piemonte è uno dei terreni più favorevoli e Fratoianni potrebbe essere il garante nazionale. Nel frattempo Airaudo costruisce, incontra, si fa vedere. Il forum di lunedì è solo l’ultimo tassello. Vuole tornare in politica, e si prepara a farlo in grande stile.