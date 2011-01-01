Maltrattamenti sui genitori, arrestato minorenne a Tortona

Con l'accusa di maltrattamenti verso i genitori un minorenne è stato arrestato dai carabinieri a Tortona (Alessandria). Il ragazzo è stato portato nel Centro di prima accoglienza di Torino. I militari sono intervenuti dopo una chiamata dei coniugi al 112. Il figlio, secondo quanto ricostruito, nel corso dell'ennesima lite aveva colpito padre e madre con dei pugni e aveva sferrato calci contro porte e arredi. I due, accolti nella 'Stanza tutta per sé' della compagnia locale dell'Arma, hanno raccontato di essere da tempo vittime di minacce, violenze verbali e, in alcune occasioni, violenze fisiche. "Oltre al rispetto delle procedure previste dal Codice rosso - informa un comunicato del Comando - è stato importante il rapporto di empatia che i carabinieri hanno cercato di instaurare con le vittime, rassicurandole sulla correttezza della scelta di denunciare in modo il loro dramma possa uscire dall'ombra ed essere preso in carico dalle autorità e dagli enti preposti".