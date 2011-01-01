Val Formazza, 27 escursionisti tedeschi soccorsi nella notte

Una comitiva di escursionisti tedeschi è stato soccorso nella notte in val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola, nella zona del passo di Nefelgiù, a 2.583 metri di altitudine. Il gruppo, composto da 23 minori e quattro accompagnatori, è stato raggiunto dai soccorritori allertati in tarda serata, intorno alle 22.30, dal gestore del rifugio Margaroli, dove gli escursionisti erano attesi nel pomeriggio. Stanchi a causa della camminata e dell'attraversamento di alcuni nevai, gli escursionisti stavano procedendo con estrema lentezza verso il rifugio dove, grazie al supporto dei soccorritori, sono arrivati intorno all'una del mattino, e dove hanno trascorso la notte. Sul posto le squadre del soccorso alpino, salite a piedi dalla piana di Morasco, i vigili del fuoco e il soccorso alpino della guardia di finanza. Sul posto anche i guardiani della diga del Vannino.