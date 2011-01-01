CAPITALISMO MUNICIPALE

Il cortocircuito di Iren: ricchi azionisti (e vertici) povera la rete

Dopo giorni di blackout a Torino, i sindacati denunciano una strategia che avrebbe privilegiato utili e remunerazione dei soci, lasciando in secondo piano investimenti, personale e manutenzione. Sotto accusa anche il ruolo dei Comuni

La corrente salta, i cittadini restano al caldo, i negozi si fermano, gli ascensori si bloccano, Palazzo Civico finisce senza luce. Ma una cosa, in casa Iren, non sembra conoscere blackout: la generosità verso azionisti e vertici.

Mentre Torino ha raggiunto l’ottava giornata consecutiva di interruzioni elettriche, i sindacati aprono la vertenza contro la multiutility e mettono per iscritto l’accusa che da giorni aleggia sulla città: troppi dividendi, troppe premialità, troppa attenzione ai soci e troppo poca alla rete, al personale, alla manutenzione e alla qualità del servizio pubblico.

A sostenerlo non sono i soliti “borbottoni”, ma chi in quell’azienda lavora ogni giorno. Filctem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl, Uiltec Uil e le Rsu del gruppo parlano apertamente di “indisponibilità” dell’azienda ad affrontare questioni decisive per il futuro del gruppo e per la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Il bancomat dei Comuni

Il punto è noto. Iren è la grande cassaforte dei Comuni soci. Distribuisce dividendi, finanzia bilanci, alimenta consenso, sostiene territori, eventi, iniziative e sponsorizzazioni tanto care ai sindaci. Una macchina perfetta, finché funziona anche la rete.

Ma quando la corrente manca per ore, quella stessa macchina appare per quello che rischia di essere diventata: una multiutility molto efficiente nel remunerare gli azionisti pubblici e molto meno nel garantire ai cittadini un servizio essenziale.

I sindacati lo scrivono senza giri di parole: le priorità del management e degli enti proprietari sembrano concentrate “prevalentemente sull’incremento dei dividendi”, mentre passano in secondo piano investimenti sulle reti, potenziamento degli organici, valorizzazione professionale, welfare aziendale, manutenzione dei mezzi, sicurezza ed efficienza.

È un atto d'accusa pesantissimo. Perché chiama in causa non solo l’azienda, ma anche i sindaci di Torino, Genova e Reggio Emilia. Cioè i padroni pubblici di Iren. Quelli che incassano, nominano, pesano e poi, quando la città resta al buio, scoprono di dover chiedere “interventi rapidi e concreti”.

Stipendi d’oro, reti al caldo

Il paradosso è ancora più bruciante se si guarda ai compensi dei vertici. Lo Spiffero lo ha raccontato di recente: l’amministratore delegato e direttore generale Gianluca Bufo arriva, tra fisso, variabile e benefit, oltre gli 800mila euro. Luca Dal Fabbro e Moris Ferretti possono vantare un primato difficilmente eguagliabile: presidente e vicepresidente tra i più pagati nel panorama italiano delle multiutility. Per i manager, insomma, la rete premiale funziona benissimo. Quella elettrica, un po' meno.

Ed è qui che il blackout smette di essere soltanto un problema tecnico e diventa un caso politico. Perché una multiutility partecipata dai Comuni, capace di distribuire dividendi sempre più ricchi, riconoscere compensi da top manager ai propri vertici e investire con generosità in sponsorizzazioni sui territori, non può poi raccontare che il conto del cambiamento climatico sia arrivato all’improvviso. Se le risorse ci sono, la priorità dovrebbe essere una rete in grado di reggere, organici adeguati e manutenzioni costanti. Tutto il resto viene dopo.

E mentre Torino sprofondava per giorni nei blackout, l’immagine della governance non è stata esattamente quella di uno stato maggiore schierato in trincea. Uno dei vertici svacanzava bellamente su un’isola greca, un altro seguiva la situazione dalla sua abitazione a Roma, di un terzo si sono perse le tracce. Solo quando l’emergenza è diventata insostenibile il consiglio di amministrazione ha deciso di trasferire a Torino la riunione inizialmente prevista a Genova. Più che il governo della crisi, è sembrata la presa d’atto che la crisi non poteva più essere ignorata.

L’emergenza che si ripete

Iren attribuisce i problemi alle eccezionali ondate di calore, ai consumi cresciuti di circa il 30% e allo stress sulle linee interrate. Il cda, riunito ieri nel capoluogo piemontese, ha preso atto del piano straordinario di gestione dell’emergenza e ha chiesto di accelerare gli investimenti infrastrutturali. Bene. Ma la domanda resta: perché bisogna accelerare adesso? Perché Torino si ritrova per il secondo anno consecutivo davanti allo stesso film? Perché si arriva all’emergenza prima di scoprire che servono tecnici, presìdi, generatori, monitoraggi, manutenzioni e interventi sulla rete?

I guasti ormai sono ovunque: centro, Porta Nuova, Barca-Bertolla, Filadelfia, Gran Madre, precollina. E poi Santa Rita, piazza Castello, via Garibaldi, negozi, focaccerie, bar, alberghi. Ore di stop, abbastanza per creare disagi e perdite economiche nel cuore della città. Con minacce di class action per chiedere risarcimenti.

Il conto a cittadini e lavoratori

Nel frattempo l’azienda ha portato le squadre operative da 100 a 150 unità, promette nuove assunzioni, generatori nelle aree critiche, presìdi straordinari e priorità a servizi essenziali e persone fragili. Ma i sindacati contestano proprio la radice del problema: organici in sofferenza, assunzioni insufficienti, personale non sostituito per tempo, attività storiche progressivamente penalizzate da strategie industriali cambiate più volte negli anni.

“Non è accettabile”, scrivono, che un gruppo con risultati economici positivi continui a considerare il costo del lavoro solo come una voce da contenere. Senza investimenti sulle persone, aggiungono, non può esistere alcun progetto industriale credibile. Insomma, si è tirata troppo la corda. E adesso la corda si spezza sulla pelle dei cittadini.

I sindaci escano dall’ombra

La vertenza sindacale obbliga anche i sindaci a uscire dall’ambiguità. Non possono essere soci quando c’è da incassare e semplici spettatori quando la corrente salta. Non possono applaudire i dividendi e poi indignarsi davanti ai blackout. Non possono trattare Iren come un bancomat e poi fingere sorpresa quando emergono i limiti di una rete sotto pressione.

Il Movimento 5 Stelle valuta una commissione d’indagine in Sala Rossa per mettere in fila date, interventi, responsabilità e impegni: cosa è stato fatto dopo i blackout dello scorso anno, perché Torino sia arrivata di nuovo a questa situazione, quali misure saranno adottate sulla rete, sui tempi di intervento, sulle persone fragili e sui ristori.

Domande più che legittime. Ma ormai insufficienti se non si mette mano al nodo vero: chi comanda Iren, per fare che cosa? Perché una multiutility che gestisce servizi essenziali non può vivere solo di cedole, governance blindate, compensi dorati e buone relazioni con i municipi. Può anche distribuire dividendi. Ma prima deve distribuire corrente.