Salvini, per la scelta candidati a sindaco ascoltare i cittadini

Per la scelta dei candidati sindaci nelle città in cui, nel prossimo futuro, si terranno le elezioni comunali, "secondo me la via di ascoltare i cittadini è una via intelligente, una via partecipativa, una via democratica. Spero tutto il centrodestra vada nelle piazze, nei mercati, fuori dalle fabbriche, coi gazebo, ad ascoltare i cittadini. Questo vale per Como, per Milano, per Torino, per Roma, per Bologna". Così, a margine di ExpoAid 2026, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della lega, Matteo Salvini, ha replicato a chi gli chiedeva un commento, in particolare, sulla scelta del candidato sindaco a Como. "Siamo stati abituati che fosse solo la sinistra ad andare nelle piazze a fare le primarie, ad ascoltare i cittadini. Ecco, io da segretario della Lega lancio al centrodestra questa opportunità: ascoltare. Lo abbiamo fatto a Milano con migliaia di persone, certo c'erano 40 gradi, quindi magari in autunno" va meglio. "Ovviamente - ha concluso Salvini - c'è una coalizione ed è giusto ascoltare tutti, però ripeto, se non c'è già un accordo, ascoltare i cittadini nelle città che vanno al voto chiedendo chi vorreste, secondo me fa bene al centrodestra".