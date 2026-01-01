Agricoltura, da Regione Piemonte 1.85 mln per accesso al credito

Un milione e 850 euro è la somma stanziata dall'Assessorato regionale all'agricoltura per coprire parte degli interessi sostenuti dalle imprese agricole singole, associate e cooperative che hanno contratto per il 2026 prestiti bancari per esigenze di conduzione aziendale. Lo comunica l'assessore Paolo Bongioanni. «È un impegno preso con le associazioni cooperative che abbiamo rispettato", spiega. L'intervento punta a favorire l'accesso al credito di cooperative e aziende agricole, permettendo loro di disporre della liquidità necessaria per le attività di produzione. La Regione interviene sulla voce interessi con un contributo pari al 2% dell'ammontare del prestito per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e 2,5% per quelle ubicate in zona di montagna. Il nuovo bando prevede che per l'ammissione al finanziamento l'importo del prestito di conduzione per le imprese singole, le società semplici e altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli dev'essere compreso tra un minimo di € 5.000 e un massimo di 80 mila euro. Per le cooperative agricole e per le forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli, la spesa massima ammissibile a finanziamento è calcolata con riferimento e in proporzione alle effettive esigenze finanziarie rilevate dal bilancio d'esercizio. "Sono molto orgoglioso - sottolinea Bongioanni - di una misura che sostiene realmente i nostri imprenditori agricoli in un comparto quotidiano come quello del credito legato alla produzione, soggetto alle tante variabili del settore e che proprio per questo deve poter godere di tutte le certezze di liquidità». Nel complesso sono 327 le aziende e cooperative agricole piemontesi che finora hanno potuto beneficiare del credito di conduzione erogato dalla Regione, generando un volume di prestiti di 91 milioni di euro. Gli imprenditori singoli e altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori che hanno potuto accedere a prestiti (per un importo di oltre 11 milioni di euro) sono stati 276, e 51 le cooperative e altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli che hanno avuto accesso a prestiti per un importo di oltre 80 milioni di euro.