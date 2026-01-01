Scontro fra auto e moto nel Cuneese, muore un 42enne

Un motociclista di 42 anni ha perso la vita questa mattina nello scontro con un'auto avvenuto a Vinadio, nel Cuneese. L'incidente si è verificato in corrispondenza del bivio per la località Sant'Anna. Il motociclista era in gravissime condizioni quando è stato soccorso dal 118, intervenuto anche con l'elicottero, ed è deceduto prima che i sanitari potessero provvedere al trasporto in ospedale. Si tratta del quinto motociclista a perdere la vita sulle strade della provincia di Cuneo in questo 2026.