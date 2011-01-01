Sanità: Furlan, da liste d'attesa e carenza personale attacco al servizio pubblico

"Quattro milioni di italiani che rinunciano a curarsi e un Servizio sanitario nazionale sempre più impoverito di personale sono i segnali più evidenti di una crisi che non è inevitabile, ma il risultato di precise scelte politiche. Il Governo sta mettendo a rischio il futuro della sanità pubblica". Lo ha dichiarato la senatrice di Italia Viva Annamaria Furlan, intervenendo oggi a Verbania insieme al senatore Enrico Borghi all'iniziativa sul futuro della sanità promossa da Italia Viva-Casa Riformista Piemonte. "I dati parlano con chiarezza: aumentano i tempi di attesa per una visita, la fuga verso il privato e la mobilità sanitaria e intanto siamo in grave ritardo sull'attuazione del Pnrr. Milioni di persone non si curano: un fenomeno che colpisce soprattutto le persone più fragili, gli anziani, i lavoratori precari e i redditi medio-bassi, trasformando il diritto alla salute in un privilegio per chi può permetterselo" ha sottolineato Furlan. "A questo si aggiunge l'emergenza del personale sanitario. La quota di spesa destinata a medici, infermieri e operatori è passata dal 39,7 per cento del totale nel 2012 al 36,6 per cento nel 2024. Se quella percentuale fosse stata mantenuta, oggi il sistema avrebbe potuto contare su 33 miliardi di euro in più per valorizzare chi garantisce ogni giorno il funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Invece assistiamo a carichi di lavoro insostenibili, fuga all'estero di giovani specializzati e difficoltà sempre maggiori nel garantire servizi essenziali" ha aggiunto. "Dopo aver chiesto al personale sanitario uno sforzo straordinario durante la pandemia, il Governo continua a non investire in maniera strutturale sulla sanità pubblica. Senza risorse adeguate e senza una programmazione seria delle assunzioni, il principio di universalità del nostro sistema sanitario verrà progressivamente svuotato", ha concluso.