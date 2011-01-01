Scappano all'alt e urtano carabiniere, due arresti

Tentano di scappare da un controllo dei carabinieri e la loro auto urta un militare. E' successo a Saluzzo (Cuneo) in corso Ancina. i due giovani a bordo della vettura, entrambi di origini straniere, sono stati arrestati. Il carabiniere, soccorso sul posto da un'ambulanza del 118, è rimasto ferito in modo non grave. A mettersi all'inseguimento dei due fuggitivi, secondo le prime informazioni, è stato il collega. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. L'auto è stata raggiunta dopo poche centinaia di metri e i due giovani sono stati immobilizzati e ammanettati.