Il Mago Merlino di Riboldi

Dicono che... dopo la batosta con cui era stato estromesso dal ballottaggio alle comunali di Valenza, il centrodestra – in particolare Lega e Forza Italia – immaginasse non ci fosse di peggio. Invece ecco che a sorpresa (e che sorpresa) Luca Merlino, consigliere di Fratelli d’Italia, viene votato dalla maggioranza alla guida della commissione Bilancio, spiazzando le opposizioni che avevano proposto un altro nome. Ma l’investitura del meloniano ad opera della maggioranza civica guidata da Luca Ballerini non arriva per caso. Poco prima l’esponente di FdI, infatti, aveva dato il suo voto decisivo – unico delle minoranze – consentendo alla maggioranza di eleggere la propria candidata Marina Baiardi alla presidenza del consiglio, evitando un rinvio. Atteggiamento, quello del meloniano, che ha portato gli altri esponenti delle opposizioni – dal Pd a Forza Italia (con la Lega sugli spalti) ad alzarsi e uscire dalla sala del consiglio, anche se tra gli alleati quella mossa “fraterna” più d’uno se l’aspettasse, ampiamente annunciata dalle manovre palesatesi fin dal primo turno con quei voti mancati alla candidata sindaca (con l’imprimatur del ministro Paolo Zangrillo) Alessia Zaio e finiti al suo avversario poi vincente al ballottaggio contro la candidata del Pd. Insomma, una bella grana per Federico Riboldi, assessore regionale alla Sanità, che nella sua veste di “federale” alessandrino ha sovrinteso alla partita valenzana. Con gli esiti che sono sotto gli occhi di tutti.