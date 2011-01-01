Cagnolino di 10 giorni incastrato in una fognatura, salvato dalla Polizia

Un cagnolino di dieci giorni rimasto incastrato in una condotta fognaria a Torino è stato salvato con un intervento della Polizia di Stato insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale. E' successo in strada dell'Aeroporto, alla periferia della città. E' stato un residente a segnalare al 112 la condizione del cucciolo, che è stato estratto solo dopo ore di sforzi e l'impiego di strumentazione specifica. Ma l'operazione si è potuta completare solo con il ricongiungimento del cagnolino al resto della famiglia: dal centro veterinario, dove l'animale era stato portato per le cure, hanno fatto presente che questo passaggio sarebbe stato assolutamente necessario per garantirne la sopravvivenza. Gli operatori della polizia di Stato e della polizia locale sono dunque tornati sul posto e hanno rintracciato la mamma e gli altri otto fratellini, che sono stati presi in carico da un'associazione e trasferiti in una struttura di accoglienza. In serata i veterinari hanno confermato che il cucciolo tratto in salvo aveva stabilizzato la propria temperatura corporea e che, riconosciuto dalla madre, si stava lentamente riprendendo.