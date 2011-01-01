Caldo record a Torino, minima nella notte a 27.3 gradi

E' stata una notte di fuoco quella da cui è uscita Torino. La centralina Arpa di via della Consolata, nel pieno centro storico, ha registrato una temperatura minima dell'aria di 27.3 gradi (rilevazione alle 4:00 del mattino). Il dato risente dell'effetto "isola di calore urbana", caratteristico delle zone maggiormente edificate, ma fotografa con una certa nitidezza l'andamento complessivo del meteo dell'ultima settimana in città. Secondo diversi siti specializzati i 27 gradi della notte, per quel che riguarda le temperature minime, sono il valore più elevato mai registrato dal 1753, anno di inizio delle misurazioni.