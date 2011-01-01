Fumo dal condizionatore, allarme incendio all'Edisu di Torino

Un principio di incendio si è verificato oggi a Torino nella sede dell'Edisu in via Verdi, nel centro storico della città. L'allarme è scattato quando è stato notato del fumo fuoriuscire da un condizionatore nella sala studio. A segnalare la circostanza agli operatori della reception sono stati gli studenti. Gli addetti con formazione antincendio, in conformità con i protocolli, hanno fatto evacuare oltre un centinaio di persone prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, che sono intervenuti e hanno messo l'area in sicurezza.