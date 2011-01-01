Esposti a Torino, Bologna e Roma per festival Russia Today

Esposti alle procure di Bologna, Roma e Torino sono stati presentati da Europa Radicale in relazione ad iniziative nel territorio italiano di Russia Today. E' quanto comunicano il presidente, Igor Boni, e Marco Setaccioli, del direttivo. Alla procura di Bologna è stato segnalato lo svolgimento di un "festival clandestino" in provincia l'11 e il 12 aprile. L'evento "ha richiesto una logistica (sala, attrezzature e altro) che non potevano essere forniti a un ente sanzionato né a pagamento né gratuitamente in base a un articolo del codice penale introdotto lo scorso anno (il 275 bis) che punisce la violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea". Europa Radicale sottolinea inoltre che all'iniziativa c'erano "diversi volti noti", alcuni dei quali hanno diffuso video di scherno verso la vicepresidente del parlamento europeo Pina Picierno. Alle procure di Roma e Torino è stato chiesto di svolgere accertamenti su casi di italiani che hanno frequentato "da invitati" iniziative di Russia Today in Russia e Bielorussia. "Qualora questi inviti si fossero tradotti in un rimborso anche solo parziale da parte di RT o di altro ente statale o parastatale sanzionato, potrebbe configurarsi una violazione di legge". "Contro la guerra ibrida di Mosca che infetta il nostro dibattito pubblico - concludono Boni e Setaccioli - continuiamo a chiedere strumenti anche legislativi più efficaci e mirati. Intanto però possiamo smascherare i miliziani del Cremlino e pretendere il rispetto delle sanzioni europee".