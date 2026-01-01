Ravetti (Pd) e Buzzi Langhi (FI), impegno per linea Alessandria-Ovada

Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Ravetti (Pd) e il consigliere regionale Davide Buzzi Langhi (Fi) riferiscono di aver attivato un confronto con l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, per la riattivazione della linea che collega l'ovadese all'alessandrino. "La riattivazione della linea ferroviaria Alessandria-Ovada - spiegano i due consiglieri regionali in una nota - rappresenta un'importante opportunità per i nostri territori, che meritano investimenti sul trasporto pubblico locale per venire incontro alle esigenze dei pendolari e per contribuire a migliorare l'attrattività della nostra provincia sul versante economico e turistico. Non stiamo auspicando la realizzazione di un capitolo da 'libro dei sogni', poiché la linea è già funzionante per i treni merci e non necessita di particolari lavori infrastrutturali al fine di rendere possibile il passaggio anche dei treni passeggeri. Crediamo che quanto già realizzato sulla Asti-Alba e sulla Casale-Mortara possa essere replicato anche nel collegamento tra l'ovadese e l'alessandrino. L'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi si è già attivato in tal senso, avviando gli approfondimenti tecnici e amministrativi necessari per il possibile utilizzo di risorse già a disposizione della Regione Piemonte. Terminata questa istruttoria, e se l'esito sarà positivo, l'assessore Gabusi potrà contare sul nostro sostegno congiunto".