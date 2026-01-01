Ondata di caldo ha i giorni contati, in arrivo forti temporali e grandine

L'ondata di caldo estremo in Italia ha i giorni contati, sono infatti in arrivo forti temporali e grandine a causa dell'enorme energia termica accumulata. L'arrivo di temporali riporterà le temperature su valori più in linea con il periodo. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l'anomalia climatica estrema tuttora in corso su parte dell'Europa e dell'Italia con valori fino a +10°C (addirittura fino a 15/20°C in Francia e Germania con punte massime nei giorni scorsi a 40°C a Parigi) oltre le medie storiche di riferimento. L'aumento delle temperature a livello globale, innescato dalla sempre maggiore concentrazione di CO₂ di origine antropica in atmosfera, spiega il meteorologo, fa sì che l'attuale "base di partenza" del nostro clima sia sensibilmente più calda rispetto al passato. È proprio partendo da questo gradino termico già rialzato che le odierne ondate di calore riescono a spingersi verso picchi eccezionali e altrimenti irraggiungibili. Anche oggi e martedì 30 giugno dovremo fare i conti con un caldo intenso e a tratti molto afoso su buona parte dell'Italia, con temperature che supereranno diffusamente i 36-37°C al Centro-Nord. Già da oggi però i temporali si faranno via via più frequenti sulle Alpi, con locali sconfinamenti verso le vicine pianure di Piemonte e Lombardia. La svolta è prevista da mercoledì 1° luglio, quando un fronte perturbato in discesa dal Nord Europa investirà l'Italia. Lo scontro frontale tra queste correnti fresche e instabili in quota e l'aria caldo-umida accumulata sul bacino del Mediterraneo potrebbe accendere la miccia per la formazione di celle temporalesche particolarmente violente. Il rischio è quello di fenomeni estremi come forti grandinate e downburst (violente raffiche di vento lineari in uscita dal temporale). Le regioni maggiormente esposte a questa forte ondata di maltempo saranno dapprima quelle del Nord, in successiva estensione anche a parte del Centro-Sud. Dopo questa rapida, ma intensa fase temporalesca, l'anticiclone subtropicale africano proverà a riprendersi gli spazi perduti con sole e caldo pronti a tornare grandi protagonisti. Lunedì 29. Al Nord: sole e caldo intenso a 40°C, temporali sulle Alpi, in locale estensione alle pianure. Al Centro: caldo intenso fino a 40°C, temporali su Appennini e zone vicine. Al Sud: sole e caldo. Martedì 30. Al Nord: temporali pomeridiani dai rilievi verso alcune zone di pianura. Sole altrove. Al Centro: sole e acquazzoni sull'Appennino. Caldo. Al Sud: soleggiato, qualche rovescio sui monti. Mercoledì 1. Al Nord: forti temporali, locali grandinate. Al Centro: sole e caldo intenso. rovesci su zone interne. Al Sud: prevalenza di sole, isolati temporali sui monti. Tendenza: giovedì rovesci e temporali su parte del Centro Sud; poi prevalenza di tempo stabile.