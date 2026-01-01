Incendio in un alloggio, giovane intossicato a Torino

Un ragazzo è rimasto lievemente intossicato in un incendio divampato questa mattina nell'appartamento in cui abita, al terzo e ultimo piano di uno stabile di via Monginevro 74, a Torino. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale Martini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre dei distaccamenti Torino Centro, Centrale, Lingotto e Grugliasco Allamano, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, le cause del rogo sarebbero riconducibili al corto circuito di un elettrodomestico.