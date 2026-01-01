Skipass Vialattea e Bardonecchia, inizia in anticipo la stagione invernale

La stagione invernale inizia in anticipo per gli appassionati di sci che scelgono la Vialattea e Bardonecchia per le loro discese sulla neve. Per la prima volta quest'anno la campagna vendite degli skipass stagionali prende il via già dal 4 luglio con una formula rinnovata, nuove opportunità e vantaggi esclusivi. Dal 4 al 15 luglio lo skipass stagionale sarà infatti disponibile online al miglior prezzo dell'intera stagione, invariato per il terzo anno consecutivo. Un'opportunità concreta, con tutte le informazioni su www.vialattea.it e www.bardonecchiaski.com, per iniziare a pensare alle prossime giornate sulla neve e alle emozioni di una stagione da vivere tra le montagne della Vialattea e di Bardonecchia.