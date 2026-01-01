Difensore civico Piemonte, crescono richieste di accesso agli atti

"L'attività del Difensore civico del Piemonte evidenzia una crescita costante delle istanze di riesame". Così Paola Baldovino, difensore civico della Regione Piemonte, al convegno 'Dieci anni di diritto all'informazione pubblica. Trasparenza, comunicazione pubblica, partecipazione', che si è tenuto a Bologna presso l'aula magna della Regione Emilia Romagna, in occasione dei dieci anni del Foia (Freedom of information act), la normativa che garantisce a chiunque l'accesso civico ai documenti e ai dati della pubblica amministrazione. Baldovino auspica "un ulteriore perfezionamento e rafforzamento delle garanzie poste a tutela dell'istituto dell'accesso del cittadino", strumento importante per la trasparenza, nonché per il ruolo svolto dal difensore civico quale organo di riesame e per contribuire al superamento delle criticità riscontrate. "La trasparenza, principio cardine dell'azione amministrativa - ha spiegato nel suo intervento Paola Baldovino - si è progressivamente consolidata nel nostro ordinamento soprattutto grazie all'accesso documentale e all'accesso civico generalizzato, espressione del diritto, esercitabile da chiunque senza obbligo di motivazione, di conoscere dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione". Il convegno è stato organizzato dal Difensore civico della Regione Emilia-Romagna, dal dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia e dall'Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale.