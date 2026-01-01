Alessandria, riprogrammate attività ospedale per problemi con l'acqua

Disagi all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria per problemi idrici. A inizio giornata - come fatto sapere dall'ufficio stampa - acqua completamente assente; progressivamente la pressione di erogazione è migliorata, ma non in modo sufficiente. Per motivi di sicurezza legati al caldo nei locali e al mancato raffreddamento di alcuni grandi macchinari sono garantite solo le attività di emergenza-urgenza e riprogrammate tutte le altre attività. Per la Dialisi, al fine di garantire la continuità della presa in carico dei pazienti, sono stati presi contatti con l'Asl per smistarli in altri presidi del territorio.