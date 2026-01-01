Torino, assessora: "non si cavalcano i blackout a fini elettorali"

A Torino i blackout elettrici non hanno comportato alcuna sospensione nell'erogazione dell'acqua potabile. Lo ha ribadito oggi in Consiglio comunale l'assessora all'Ambiente della giunta Lo Russo, Chiara Foglietta, esortando le opposizioni a "non cavalcare la paura per fini elettorali". "Smat ha ribadito - ha detto Foglietta - che grazie al piano di emergenza previsto e a tutte le misure che vengono adottate, sabato non si è verificata interruzione nell'erogazione dell'acqua, ma solo una leggera diminuzione della pressione sulla rete. Non si cavalcano le paure delle persone per un gioco da campagna elettorale, creando allarmismi come quello dell'interruzione dell'acqua mai avvenuta, giocando coi meme sui social, o con dichiarazioni alla stampa fuorvianti, che possono creare panico". "Stiamo parlando di un tema serio - ha sottolineato - di fronte al quale l'amministrazione sta compiendo tutti i passi necessari per affrontare la questione nel breve, nel medio e nel lungo termine, anche adottando piani per la protezione delle persone più fragili nei mesi più caldi". "Noi non negavamo il cambiamento climatico e anzi abbiamo progettato azioni per contrastarlo - ha rimarcato - qualcuno invece ha sempre negato tutto e alla prima occasione ha cambiato faccia. Ma non ci si scopre ambientalisti dell'ultim'ora, quando fa comodo. Noi non smetteremo di lavorare su questo tema anche quando la cosiddetta emergenza sarà passata, come peraltro abbiamo fatto finora, perché il cambiamento climatico non è un tema da campagna elettorale ma una realtà con cui stiamo facendo i conti".