Confagricoltura Alessandria, 'per i cereali costi su e prezzi in calo'

Giunge al termine la campagna di raccolta cereali a paglia 2026 con la trebbiatura di orzo e frumento. "Il forte caldo registrato già dal mese di maggio - spiega Cesare Lombardi, presidente della sezione cerealicola da foraggio di Confagricoltura Alessandria - ha accelerato la maturazione di almeno 15 giorni. La qualità del grano è tuttavia buona e ci attendiamo buone rese, in linea con quelle dello scorso anno". Della stessa opinione è anche Massimo Carega, presidente della sezione cerealicola da alimentazione di Confagricoltura Alessandria: "Le operazioni di trebbiatura sono in molti casi già concluse, il largo anticipo. Il caldo e la siccità hanno portato ad una maturazione precoce. Le rese sono tuttavia buone, in linea generale. Molto dipende poi dal tipo di terreno e dall'esposizione". "La nota dolente - riferisce Confagricoltura in una nota - è il prezzo riconosciuto ai produttori che, a fronte di un aumento medio dei costi di produzione di circa il 12% (elaborazione su dati Ismea), non consentono ai cerealicoltori di ottenere un adeguato reddito dal loro lavoro. Il grano tenero infatti, rispetto a un anno fa (dato Borsa Merci di Milano, Torino e Bologna) ha perso circa 10 euro netti a tonnellata. Se si considera che, nel 2025, il costo di produzione per ettaro era di circa 1.430 euro (ma ora in aumento, come detto), è facile capire come la redditività sia quasi nulla".