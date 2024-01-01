Smat, assemblea approva migliore bilancio ultimi sette anni

L'assemblea dei soci di Smat (la società che gestisce l'acquedotto di Torino), riunitasi oggi presso il complesso industriale di Castiglione Torinese, ha approvato il bilancio 2025 che chiude con un risultato positivo di 49,9 milioni registrando un netto miglioramento rispetto all'utile del 2024, con un aumento di oltre il 54%. Si tratta, rimarca l'azienda, del migliore bilancio degli ultimi sette anni. Il totale dei ricavi della capogruppo ammonta a quasi 689 milioni con un incremento di oltre il 10% rispetto al risultato 2024. Il margine operativo lordo risulta di 195 milioni, con un aumento di oltre il 28% rispetto all'anno precedente. Anche gli indicatori economici patrimoniali evidenziano valori che confermano la capacità finanziaria dell'azienda, in particolare il rapporto della posizione finanziaria netta sul patrimonio netto pari a 0,46, ben al di sotto del valore 1. Nel 2025 Smat ha sviluppato investimenti per oltre 267 milioni, pari a circa 122 euro per abitante servito. Il nuovo piano industriale inoltre prevede oltre 1.300 milioni di euro di investimenti fino al 2033. "Il 99,3% del fatturato, l'89,8% delle spese operative e il 96,% degli investimenti - afferma l'ad Armando Quazzo - sono risultati generati o collegati ad attività ecosostenibili". "Non è più sufficiente - evidenzia il presidente Paolo Romano - reagire alle crisi prodotte dai cambiamenti climatici: è necessario prevenirne gli effetti. Stiamo quindi rafforzando la nostra capacità in questo senso". Ai Comuni soci sarà distribuito il 20% del risultato netto d'esercizio, pari a 9,5 milioni di euro, corrispondenti ad un dividendo di 1,95, euro, pari al 3% per ciascuna delle azioni ordinarie. Alla guida dell'azienda per i prossimi tre anni sono stati riconfermati Romano e Quazzo. In consiglio entrano anche Barbara Martina e Roberto Tricarico, più la riconfermata Monica Cerutti.