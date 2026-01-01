Alemanno a Biella inaugurazione sede di Futuro Nazionale

Futuro Nazionale giovedì 2 luglio inaugura la sede di Biella in via Macchieraldo, annunciando la presenza dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Con lui ci sarà anche Emanuele Pozzolo, tra i fondatori del partito. "Avremo una nuova presenza sul territorio - spiegano gli esponenti biellesi del partito - per dare voce alle istanze dei cittadini e costruire un punto di riferimento politico, culturale e identitario. L'appuntamento rappresenta un momento particolarmente significativo per il percorso di crescita di Futuro Nazionale in Piemonte. La presenza di Gianni Alemanno - rimarcano - è un importante segnale di attenzione verso il lavoro che il movimento sta portando avanti sul territorio, e conferma la volontà di rafforzare il radicamento locale".