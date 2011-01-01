Maxi sequestro di droga dietro la Gran Madre a Torino, due arresti

I carabinieri del Nucleo operativo Torino San Carlo hanno arrestato due italiani di 30 e 54 anni, entrambi incensurati, dopo avere scoperto un appartamento alle spalle della Gran Madre, nella precollina del capoluogo piemontese, utilizzato, secondo gli investigatori, come deposito di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nelle scorse settimane dopo che i militari dell'Arma hanno notato il trentenne cedere alcune dosi di droga a un'altra persona. Quest'ultima è stata fermata e trovata in possesso di 34 grammi di hashish. Seguendo il presunto pusher, i carabinieri sono arrivati a un appartamento dove viveva il cinquantaquattrenne. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 44 chilogrammi di marijuana, quasi 42 chilogrammi di hashish e 243 sigarette elettroniche contenenti liquido al Thc, oltre a 6.350 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Nell'alloggio i militari hanno inoltre trovato block notes con appunti contabili e nominativi di presunti acquirenti. I due uomini sono stati arrestati in flagranza con l'accusa di detenzione di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.