Maltempo, una sessantina di richieste ai vigili del fuoco nell'Alessandrino

Vigili del Fuoco al lavoro dopo i temporali - non sono mancati grandine e vento - che, dal tardo pomeriggio di ieri, hanno interessato anche la provincia di Alessandria. Una sessantina le richieste di intervento arrivate alla sala operativa per piante e pali pericolanti o caduti, e allagamenti. In particolare, criticità in frazione San Rocco di Gamalero, a Novi Ligure, in Val Cerrina, Basso Monferrato, Casalese e Valenzano.