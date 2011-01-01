Maltempo a Novi, nella notte soccorso a un'auto bloccata in un sottopasso

Sono terminati intorno alle 4 di questa notte gli interventi dei vigili del fuoco di Alessandria - una trentina su oltre 60 richieste - dopo i temporali di ieri. Si sono concentrati, soprattutto, a Novi Ligure, Ovada e Pozzolo Formigaro: al lavoro le squadre arrivate anche dal capoluogo di provincia e da Tortona; in appoggio una della protezione civile. Tra le operazioni di rilievo, il soccorso a un'auto bloccata in un sottopasso allagato: gli occupanti sono stati portati in salvo senza criticità particolari. Necessaria anche l'assistenza per una fuga gas nelle vicinanze di un'abitazione: potrebbe essere stata causata da un fulmine che avrebbe colpito una tubatura interrata. Nella notte da Novi Ligure l'emergenza si è spostata alla periferia di Alessandria: il Rio Lovassina ha raggiunto il livello di guardia, uscendo in via Genova, poi chiusa temporaneamente. La situazione è stata costantemente monitorata da protezione civile e polizia locale.