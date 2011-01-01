Incendio boschivo in Valsesia, in corso operazioni di spegnimento

Sono riprese questa mattina le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo che da ieri sta interessando il Comune di Cravagliana, in Valsesia (Vercelli). Ad intervenire fin dall'inizio del rogo, le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo insieme con due elicotteri e il personale dell'Aib regionale. Le fiamme, in particolare, hanno interessato la zona di fronte alla frazione Saliceto; a rendere complicato l'intervento il fatto che si è sviluppato in una zona impervia. "Siamo vicini al sindaco Luca Debernardi e alla sua amministrazione - commenta il presidente dell'Unione Montana Comuni della Valsesia, Francesco Pietrasanta -, e alla comunità della Val Mastallone, che per la seconda volta nell'anno subisce i danni del fuoco".