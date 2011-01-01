Furto al centro commerciale, ladri bloccati da vittima e clienti

Due giovani, entrambi cittadini romeni senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Ivrea (Torino) dopo un furto all'interno del centro commerciale di Pavone Canavese avvenuto nelle scorse settimane. In un negozio della galleria, i due hanno messo a segno un colpo con una tecnica ben collaudata: mentre uno si è occupato di distrarre la commessa, il complice le ha rubato i contanti di cui disponeva. Bottino di 155 euro e 5 dollari. Quando si è accorta del furto, la donna si è lanciata all'inseguimento dei due ladri. Grazie al suo coraggio e all'aiuto di alcuni clienti che hanno assistito alla scena, i due giovani sono stati fermati a breve distanza e trattenuti fino all'arrivo dei carabinieri. Secondo le indagini, poco prima i due si erano resi protagonisti di un altro episodio insieme a un terzo complice, minorenne, con il quale avevano tentato di mettere a segno un furto all'interno del magazzino di un altro negozio, dove però sono stati sorpresi e messi in fuga dai titolari. Dopo l'intervento dei carabinieri, il denaro rubato è stato restituito alla legittima proprietaria mentre i due sono stati arrestati per furto aggravato con destrezza in concorso. Per entrambi è scattato il divieto di dimora nel comune di Pavone Canavese.