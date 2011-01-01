Lo Russo, oltre 400 cantieri del Pnrr già collaudati e consegnati

"Siamo andati molto bene in questi anni, i risultati raggiunti in termini di precisione, del rispetto dei tempi, sono stati estremamente rilevanti: dei 555 cantieri che abbiamo aperto legati al Pnrr, più di 400 sono già stati collaudati e i rimanenti sono in fase di completamento". A spiegarlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nel giorno del termine europeo per l'impegno delle risorse assegnate. Tra le opere praticamente completate o in dirittura d'arrivo il sindaco cita piazza Baldissera e la biblioteca centrale civica a Torino Esposizioni, "ma oltre 400 sono quelli già completati, collaudati, consegnati". Un risultato, rivendica, che "colloca Torino tra le primissime, se non forse la prima, città in Italia come rispetto dei tempi del Pnrr . E abbiamo fatto tutto nell'ottica del miglioramento della qualità della città". Il primo cittadino ricorda anche il rifacimento di via Roma che, ribadisce, "verrà completata entro luglio- agosto e il 12 settembre faremo una grande festa di inaugurazione della nuova via Roma completamente pedonalizzata".