Pompeo (Pd), la giunta intervenga subito per sicurezza stradale

"La sicurezza stradale in Piemonte è un'emergenza e i dati lo dimostrano con una chiarezza che non consente ulteriori rinvii. Secondo i dati Istat, infatti, nel 2024, nella nostra regione, si sono verificati 10.487 incidenti stradali, con un aumento del 4,6% rispetto all'anno precedente e 171 decessi. Quasi la metà delle vittime (48%) ha perso la vita sulle strade extraurbane, in particolare nelle province di Torino e Cuneo". Così la consigliera regionale del Partito democratico Laura Pompeo, che ha presentato un'interrogazione per fare chiarezza sulla situazione e capire quali provvedimenti intenda prendere la giunta "per arginare una situazione tanto grave". "Nei primi cinque mesi del 2026 in Piemonte - prosegue - sono già 19 le vittime, contro le 9 dello stesso periodo del 2025: un incremento del 111%. È un dato che parla da solo e che certifica una condizione di totale insicurezza della rete viaria regionale. Inoltre, le risorse previste dalla legge regionale sulla sicurezza delle infrastrutture stradali sono chiaramente insufficienti. Per il 2026 la Giunta Cirio ha stanziato appena 88.000 euro per le attività ispettive delle Province sulle strade extraurbane di tipo C, una cifra irrisoria, del tutto insufficiente a garantire controlli efficaci, soprattutto alla luce dei ritardi nel raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 e della vision 'zero vittime' al 2050". "Voglio sapere - aggiunge Pompeo - se nell'imminente Assestamento al Bilancio verranno stanziati fondi straordinari urgenti per accelerare le ispezioni, se intenda potenziare le campagne di sensibilizzazione contro l'eccesso di velocità e la guida in stato di ebbrezza e promuovere programmi educativi nelle scuole e in collaborazione con le autoscuole, rivolti in particolare ai minori e ai neopatentati: il 5,9% degli intervistati dichiara di avere guidato almeno una volta sotto effetto di alcol negli ultimi 30 giorni. È un dato che impone un intervento educativo strutturale, non spot occasionali".