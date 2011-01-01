Asaps, 35 morti sulle strade nell'ultimo fine settimana

Nell'ultimo fine settimana, tra venerdì 26 e domenica 28 giugno, sono state 35 le vittime per incidenti stradali in Italia, un numero in lieve diminuzione rispetto al weekend precedente, quando i decessi furono 40. Lo rileva l'Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, con sede a Forlì. La vittima più giovane una ragazza di 15 anni, la più anziana un uomo di 90 anni, undici avevano meno di 35 anni. I decessi hanno riguardato 16 automobilisti, 15 motociclisti, due pedoni, un ciclista e un passeggero di furgone. Nel report sono stati considerati i decessi di un ragazzo di 23 anni e di due uomini di 76 e 90 anni rimasti feriti nei precedenti fine settimana. Tre incidenti plurimortali hanno provocato sette vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 11 incidenti fatali, 15 quelli avvenuti su strade statali e provinciali. Sono state 8 le vittime in Puglia, 6 in Veneto, 4 in Lombardia e Sicilia, 3 in Toscana, 2 in Piemonte, Marche e Campania, una in Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria.